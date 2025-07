Gaza, Ghf “Agitatori di Hamas hanno provocato 20 morti in centro distribuzione aiuti”

ROMA (ITALPRESS) – La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) afferma che 20 palestinesi sono stati uccisi questa mattina in una ressa presso un centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, e sostiene che i responsabili siano uomini armati legati al gruppo islamista palestinese Hamas.

In una nota, Ghf, l’organizzazione a cui Israele e Stati Uniti hanno affidato la consegna degli aiuti umanitari, afferma che 19 persone sono state calpestate a morte e una è stata accoltellata “nel mezzo di un’ondata caotica e pericolosa, alimentata dagli agitatori tra la folla”. “Abbiamo fondati motivi per credere che elementi tra la folla – armati e affiliati ad Hamas – abbiano deliberatamente fomentato i disordini”, afferma la Ghf, aggiungendo che per la prima volta dall’inizio delle operazioni sono state identificate diverse armi da fuoco tra la folla.

