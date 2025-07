Gaza, fonti israeliane “Hamas vuole l’accordo, risposta positiva a breve”

MILANO (ITALPRESS) – Il movimento islamista palestinese Hamas sarebbe interessato a concludere un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti politiche israeliane citate dal quotidiano Haaretz, aggiungendo che si aspettano una risposta positiva a breve.

Nonostante i ritardi nei negoziati per un accordo, Hamas dovrebbe presto accettare, in tutto o in parte, l’ultima proposta presentata dai mediatori nel fine settimana, secondo le fonti. La bozza prevede concessioni israeliane in merito al dispiegamento di truppe durante un cessate il fuoco di 60 giorni, anche lungo l’asse Morag, ovvero la zona che separa Rafah da Khan Younis, nel sud della Striscia. Hamas ritiene che questa proposta possa potenzialmente portare alla fine della guerra e potrebbe quindi far avanzare l’accordo, concludono le fonti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).