Il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano di due case nel quartiere Zeitoun di Gaza City è salito a sette, portando a 12 il numero totale delle vittime nella Striscia di Gaza dall'alba.

Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Jazeera. Altri cinque palestinesi sfollati sono stati uccisi nelle loro tende nella zona di Al-Mawasi, vicino a Khan Younis, nel sud di Gaza.

ISRAELE “HAMAS GONFIA IL NUMERO DEI MORTI PER MALNUTRIZIONE”

Secondo il il coordinatore israeliano delle attività governative nei territori (Cogat), Hamas ha gonfiato il bilancio dei palestinesi morti per malnutrizione. Funzionari della sicurezza israeliani ed esperti medici, hanno condotto un’analisi delle denunce di Hamas sulla carestia a Gaza, affermando di aver scoperto che il gruppo terroristico palestinese ha condotto “una campagna orchestrata come parte di un più ampio sforzo per screditare lo Stato di Israele e ottenere vantaggi politici”. Per il Cogat “l’analisi approfondita ha rilevato un divario significativo tra il numero di decessi attribuiti alla malnutrizione riportato dal ministero della Salute di Hamas e i casi documentati e pubblicati con tutti i dettagli identificativi sui media e sui social media”.

MEDIA PALESTINESI, “HAMAS HA ACCETTATO PROPOSTA EGITTO”

Il gruppo palestinese al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, avrebbe accettato la nuova proposta egiziana che prevede il cessate il fuoco, il ritiro dell’esercito israeliano, l’ingresso delle forze arabe sotto la supervisione americana e la nomina di un governatore palestinese che gestirà gli affari civili e manterrà la sicurezza, oltre a supervisionare il processo di ricostruzione di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Maan, citando Samir Khalil, possibile candidato a governare Gaza. Secondo le informazioni in possesso di Maan, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe annunciare a breve l’avvio dei colloqui per un cessate il fuoco globale.

