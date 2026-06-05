Gava “Al lavoro per un Paese più sicuro, moderno e sostenibile”

IPA64357234 - ROMA - Conferenza stampa della Lega su crisi energetica e caro bollette nella foto Vannia Gava

ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata mondiale dell’Ambiente ci ricorda che la sostenibilità è fatta di scelte concrete. In questi anni l’Italia ha accelerato il percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione, sostenendo la crescita delle energie rinnovabili e rafforzando la sicurezza e l’autonomia del sistema energetico nazionale, promuovendo l’economia circolare e la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti, rafforzando la tutela delle risorse idriche, e investendo in bonifiche ambientali e difesa del suolo. Stiamo inoltre semplificando il quadro normativo e amministrativo per accelerare gli interventi e renderli più efficaci. La tutela dell’ambiente è una responsabilità verso le future generazioni ma anche un’opportunità di sviluppo e innovazione. Su questa strada continueremo con determinazione per un Paese più sicuro, moderno e sostenibile”. Lo dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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