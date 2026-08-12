In fiamme Monte Barone nel Biellese, Pichetto “Seguiamo con massima attenzione il rogo”

BIELLA (ITALPRESS) – Da almeno una settimana un incendio boschivo sta interessando la vetta del Monte Barone in Valsessera, nel Biellese. La notte scorsa, le fiamme hanno raggiunto anche il Rifugio Monte Barone, come hanno annunciato i titolari della struttura sui social, anche se sembrerebbe che finora il complesso stia reggendo al rogo. Negli ultimi giorni diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per fronteggiare l’incendio e cercare di limitarne l’avanzata, nonostante il caldo e la siccità di questo periodo non aiutino. Proprio questa mattina è entrato in azione anche un canadair.

“Seguiamo con la massima attenzione l’evoluzione dell’incendio boschivo che sta interessando il Monte Barone, nel Biellese. Voglio esprimere la mia vicinanza alle comunità interessate e ringraziare tutte le donne e gli uomini impegnati nelle operazioni di contrasto e messa in sicurezza dell’area”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito all’emergenza in corso sul Monte Barone. “Nel corso della giornata è stato messo in campo un importante dispositivo di soccorso e di lotta attiva agli incendi, con il coordinamento delle strutture dei Vigili del Fuoco, delle squadre AIB, della Protezione Civile e degli altri operatori impegnati sul territorio” ha proseguito il ministro. L’azione di contenimento è stata condotta sia da terra sia con il supporto dei mezzi aerei, che hanno effettuato oltre 120 lanci nelle aree maggiormente interessate dal fronte. “Questa mattina sono stato in Valsessera per seguire da vicino l’evoluzione dell’emergenza e il lavoro delle squadre impegnate nelle operazioni di contrasto all’incendio. Successivamente mi sono recato in Valsesia, proseguendo il sopralluogo e il monitoraggio delle attività sul territorio – ha detto ancora Pichetto – Particolarmente significativo è stato il lavoro svolto per impedire l’avanzata delle fiamme verso le aree abitate, le baite e le infrastrutture presenti lungo il versante, oltre agli interventi di contenimento nei pressi del Santuario del Cavallero e dell’Alpe Noveis”.

E conclude: “Il nostro impegno resta massimo. Continueremo a seguire l’evoluzione dell’incendio e a garantire, attraverso le strutture competenti, ogni necessario supporto alle operazioni di spegnimento, contenimento e messa in sicurezza”.

– foto IPA Agency –

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