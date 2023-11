Gava “Al lavoro con la Francia per l’efficientamento energetico”

ROMA (ITALPRESS) - Francia e Italia "stanno lavorando sulla revisione della direttiva sull'efficientamento energetico. Con la Francia abbiamo trovato dei punti in comune, soprattutto sulla gradualità e su una proposta più concreta e pragmatica da portare avanti". Lo ha detto la viceministra all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava, a margine della presentazione dei risultati della ricerca "Missione efficienza", realizzata da Siram Veolia e I-Com. "Ci sono degli edifici pubblici e privati da efficientare, è importantissimo anche dal punto di vista del risparmio energetico: all'interno del Piano Nazionale integrato di energia e clima una parte rilevante è quella dell'efficientamento energetico", per cui "abbiamo già il Fondo Kyoto e il Fondo efficienza energetica per i Comuni, oltre alla richiesta di 1,4 miliardi che abbiamo inserito nella revisione del RepowerEu per la parte dell'efficientamento". xi2/sat/gtr