Gasbarro “L’operazione Intesa-Mps può ridisegnare il sistema bancario nazionale”

ROMA (ITALPRESS) - L'operazione di Intesa Sanpaolo lanciata attraverso un Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) su Monte dei Paschi di Siena (Mps) è potenzialmente in grado, se dovesse andare in porto, di "ridisegnare" il sistema bancario nazionale. Lo ha confermato Leopoldo Gasbarro, direttore del magazine economico-finanziario Wall Street Italia, in un'intervista all'agenzia Italpress. lcr/azn