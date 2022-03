NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta esterna per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee, gli Hawks si sono arresi per 124-115 ai campioni in carica dei Bucks, trascinati dal ‘solitò Antetokounmpo, capace di finire a referto da top-scorter con un bottino personale di 43 punti. Per il quintetto georgiano, 27 punti di Young e 14 di Danilo Gallinari: la 33enne ala di Sant’Angelo Lodigiano totalizza 14 punti, impreziositi da 6 rimbalzi e 2 assist, in 36 minuti di impiego. Phoenix è la prima squadra a qualificarsi per i play-off: nello scontro tra prime, i Suns violano per 111-90 il campo dei Miami Heat con 23 punti di Booker, il più prolifico del match. Serve un supplementare per decretare vincitori e vinti tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers: la spuntano i texani per 139-130 in virtù dei 32 punti siglati da Green (30 di Westbrook e 23 di James tra i californiani). L’altra Los Angeles, quella ‘targatà Clippers, si impone invece per 115-109 sui Washington Wizards con 31 punti di Jackson e 27 di Morris. Affermazioni in trasferta per Boston e Chicago: i Celtics violano per 115-101 l’impianto dei Charlotte Hornets grazie ai 44 punti di un immarcabile Tatum, mentre i Bulls piegano a domicilio i Detroit Pistons per 114-108 con 61 punti complessivi della coppia formata da DeRozan e LaVine. Minnesota Timberwolves a valanga contro Oklahoma City Thunder: termina 132-102 per i padroni di casa, che sfrutta la ‘mano caldà di Beasley, capace di contribuire alla causa dei suoi con 33 punti. Altri risultati: New Orleans Pelicans-Orlando Magic 102-108; Dallas Mavericks-New York Knicks 77-107; San Antonio Spurs-Toronto Raptors 104-119; Sacramento Kings-Denver Nuggets 100-106; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 123-85.

(ITALPRESS).

