BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, ha incontrato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Ministro Plenipotenziario e direttore centrale per l’internazionalizzazione economica, Fabrizio Lobasso, per presentare il nuovo format della Galleria delle Nazioni nell’ambito della prossima 87esima Campionaria che si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre 2024.

Nell’ottica dell’internazionalizzazione l’obiettivo è sviluppare importanti collaborazioni di natura economica ma anche culturale importando ed esportando culture ed aziende creando non solo spazi per ospitare merce e prodotti che arrivano dai Paesi del Mediterraneo ma anche per promuovere le attività congressuali e fieristiche della Nuova Fiera del Levante nei Paesi oltre confine.

“In questo modo svilupperemo una connessione culturale prima che commerciale con i territori interessati – spiega Frulli -. Per fare questo stiamo dialogando con le ambasciate, i consolati e le istituzioni estere per aprire tavoli di concertazione che ci vedano impegnati nel creare un interscambio importante basato sulla promozione dei nostri prodotti nei Paesi confinanti e viceversa. Il nuovo format prevede due collocazioni: quella che tutti conosciamo dove si vendono i prodotti e quella più istituzionale che ospiterà i Paesi aderenti con le loro delegazioni, le istituzioni del territorio, ICE, SIMEST, SACE, Camera di Commercio, Ministero degli Esteri, banche e Università per fare business e far conoscere le dinamiche dei Paesi che ospitiamo”.

Il progetto della Nuova Fiera del Levante si avvarrà della collaborazione della Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari e IEF (Italian Export Forum) così come previsto dal protocollo firmato durante la Campionaria Internazionale 2023.

– foto ufficio stampa Nuova Fiera del Levante –

(ITALPRESS).

