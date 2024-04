NAPOLI (ITALPRESS) – Un investimento da oltre 120 milioni di euro per un complesso che punta a portare al livello successivo la sanità della Campania: presentato questa mattina a Napoli, nella sede della Regione di Palazzo Santa Lucia, il progetto per il nuovo polo ospedaliero di Castellammare di Stabia. La struttura, dotata di 310 posti letto, sarà fornita di macchinari tecnologicamente avanzati per garantire assistenza sanitaria ad una popolazione compresa tra i 300 e i 600 mila abitanti. L’ospedale sorgerà nelle aree del Solaro di pertinenza delle Nuove Terme di Stabia che la Regione ha acquistato per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Una zona dall’alto valore architettonico che ha spinto Palazzo Santa Lucia a sottoscrivere un protocollo con la Soprintendenza della Città Metropolitana di Napoli, la quale potrà così seguire i passaggi progettuali al fine di salvaguardare le preesistenze e sfruttare al massimo i volumi esistenti per la realizzazione del complesso. Il nuovo ospedale sarà dotato di reparti di degenza, Pronto Soccorso con Osservazione Breve Intensiva, shock room, sala chirurgica per gli interventi di emergenza e spazi dedicati per la gestione di pazienti potenzialmente infetti. Il blocco operatorio sarà costituito da almeno sei sale, di cui una attrezzata per l’emodinamica, una per la chirurgia robotica e un’altra per la neuroradiologia e radiologia interventistica. Infine il blocco parto, dotato anch’esso di sala operatoria, e gli spazi per attività ambulatoriali, day hospital e day surgery, diagnostica per immagini e percorsi fisico-riabilitativi Fkt.

“Parte il nuovo ospedale di Castellammare dopo decenni di chiacchiere e di attesa – commenta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. Abbiamo già iniziato con la gara che è scaduta oggi, il 2 maggio apriamo le buste e non perderemo un minuto di tempo per cominciare con le demolizioni degli edifici preesistenti. Non è stato facile – prosegue il governatore – trovare le risorse e liberare l’area dal peso dei creditori che gravavano un pò sulla zona da tempo. Dunque è una giornata importantissima e siamo molto soddisfatti anche del livello di collaborazione che abbiamo raggiunto con il commissario Cannizzaro e con la Soprintendenza. Quindi guardiamo con fiducia e soddisfazione al futuro, daremo respiro a quasi 600mila abitanti che gravitano su quella parte dell’Asl Napoli 3 con un ospedale che, dal punto di vista della collocazione, sarà il più bello della Regione Campania con il Golfo e il Vesuvio davanti”.

A chi chiede dettagli sulle tempistiche di realizzazione del progetto, De Luca risponde in maniera molto chiara: “I tempi del capitolato sono di 36 mesi, al netto delle demolizioni che richiedono veramente un lavoro immane. Si prevede di lavorare anche di notte con i tre turni come facciamo normalmente quando bandiamo le gare della Regione. Credo che dovremo rimanere concentrati sui lavori: se li seguiamo con continuità – chiosa il governatore – faremo in modo da arrivare alla conclusione nei tempi previsti”.

