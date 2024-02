ROMA (ITALPRESS) – Federcongressi&eventi, l’associazione italiana dell’industria dei congressi e degli eventi, ha confermato Gabriella Gentile alla presidenza. L’elezione della Presidente si è svolta nel corso della XV Convention nazionale dell’associazione che, svoltasi dal 23 al 24 febbraio a Roma, ha visto la partecipazione di oltre 300 professionisti del turismo congressuale. Gentile vanta competenze a 360 gradi nel settore dei congressi e degli eventi, è socia fondatrice di Meeting Consultants, società di consulenza per lo sviluppo nel MICE. Dal 2006 ricopre l’incarico di professore a contratto presso il corso di laurea in Language, Society and Communication dell’Università di Bologna per l’insegnamento “Management of Cultural Events”.

“Ringrazio tutti i soci per la fiducia che mi hanno riconfermata. I 2 anni del mio primo mandato hanno visto l’associazione sostenere la ripresa post Covid della meeting industry nazionale e consolidare presso istituzioni e stakeholder il suo ruolo di interlocutore di riferimento per l’identificazione di strategie a sostegno del turismo congressuale. Sono certa che, con il sempre fattivo sostegno dei soci e dei rappresentanti del Consiglio Direttivo, Federcongressi&eventi potrà ancora crescere e affiancare le imprese nell’affrontare e superare le nuove sfide”, commenta Gabriella Gentile.

“Continueremo a lavorare in maniera seria, con pragmatismo e determinazione, senza stancarci mai di percorrere nuove strade, di avere il coraggio di cambiare interpretando i tempi che viviamo, di sviluppare nuove progettualità, di proporre al Governo e alle istituzioni nuove idee e proposte, per evolvere e continuare a far crescere l’intera filiera, così come le singole imprese che la rappresentano”, aggiunge.

La convention dei 20 anni di Federcongressi&eventi

La XV Convention Federcongressi&eventi ha celebrato i 20 anni di fondazione dell’associazione. La cerimonia inaugurale, aperta da un video messaggio di saluto del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, ha visto gli interventi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della Responsabile Ufficio Studi e Statistiche di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo Elena Di Raco, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale Alessandro Onorato, della Presidente Federturismo Confindustria Marina Lalli e del Chairman di IMEX Group Ray Bloom.

Le 2 giornate si sono poi snodate lungo un programma articolato che ha previsto sessioni dedicate a temi tecnici del settore, una sessione durante la quale i Past President hanno ripercorso i 20 anni di storia di Federcongressi&eventi e seminari che hanno approfondito il tema del valore degli eventi business e dei congressi alla luce dei cambiamenti del mercato, della società e dello sviluppo tecnologico.

I giornalisti Ferruccio De Bortoli e Andrea Pancani si sono confrontati sugli attuali trend sociali, economici e geopolitici mentre l’esperto di innovazione Alberto Mattiello ha affrontato il tema di come e quanto l’intelligenza artificiale e le nuove soluzioni tecnologiche rappresentino un futuro molto vicino anche per la meeting industry.

Dal motivatore Pietro Trabucchi sono venuti input utili per mantenere salda la propria e altrui motivazione e dal docente esperto in comunicazione e professore di filosofia del linguaggio Nicola Donti suggerimenti per gestire lo stress in azienda.

