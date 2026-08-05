Gabriel Di Pietro si laurea campione d’Italia 2RM con i Pirelli P Zero

MILANO (ITALPRESS) – Cinque gare valevoli per il Campionato Italiano Assoluto Rally e cinque vittorie fra le 2 ruote motrici: così al Rally Regione Piemonte Gabriel Di Pietro si è laureato con due rally d’anticipo Campione d’Italia per le vetture a due ruote motrici al volante della Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli P Zero e con al fianco Andrea Dresti. Il portacolori del Team Lion si è contestualmente assicurato la vittoria anticipata anche nella serie principale dei monomarca Pirelli: il Pirelli Star 2RM Top. La stagione del 25enne pilota ossolano è stata sinora semplicemente fantastica e dominante. In testa dall’inizio alla fine nei primi quattro appuntamenti (Il Ciocco, Targa Florio, Due Valli, Roma Capitale), vincitore di rimonta in Piemonte: una supremazia assoluta in una delle categorie più difficili e numerose. Resta aperta invece la corsa al secondo posto fra i piloti Pirelli con il testa a testa fra Michael Rendina e Lorenzo Lorallini, che stavolta ha visto prevalere il bolognese anche se Rendina mantiene il posto d’onore nella classifica generale.

In coda al rally valevole per il Tricolore si è disputata anche la gara valevole per la Coppa ACI Sport di Zona e per il Trofeo Pirelli Accademia Regione Nord-Ovest. L’ottavo dei tredici appuntamenti per la serie Pirelli ha visto numerosi avvicendamenti fra i leader di categoria. Fra le vetture di vertice, le Rally2, nuovo leader è diventato il vincitore assoluto della Coppa Italia 2025 Ivan Carmellino che ha scavalcato Marco Varetto mentre con la vittoria ad Alba si è rilanciato anche Thomas Paperini. Fra le Rally4 vittoria e sorpasso di Patrik Durand ai danni di Massimo Lombardi. Fra le Rally 5 nuova vittoria (e sono 5 in altrettante gare disputate) per il torinese “Cave” anche se il monferrino Alessandro Colombo resta nella sua scia. Fra le 2 ruote motrici “Classic” nella gara di casa Andrea Ferrero (Peugeot 106 Rs1.6P) è salito al vertice scavalcando il torinese Riccardo Gandolfi (Peugeot 208 R2B) mentre il precedente leader Enrico Negro (N2) è stato costretto al ritiro. Infine fra le altre 4RM, monologo e primato rafforzato per l’esperto genovese Ennio Bini con la sua Renault Clio Rally3.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).