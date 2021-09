PORDENONE (ITALPRESS) – La comunità regionale ha un profondo debito di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini che vestono la divisa della Polizia di Stato, al pari di quelle delle altre Forze dell’ordine, perchè con dedizione ogni giorno fanno in modo che la nostra regione rimanga ai vertici in Italia e in Europa per il livello di sicurezza. Un impegno che viene portato avanti con spirito del dovere e che, purtroppo, in alcuni casi ha portato anche al sacrificio del bene più prezioso in nome della difesa degli ideali fondanti del nostro Paese. E’ questo, in sintesi, il concetto espresso dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier , in occasione della celebrazione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, santo patrono della Polizia di Stato, svoltasi a Pordenone.

Concordando con il questore di Pordenone sull’importanza simbolica dello svolgimento della celebrazione nel parco di San Valentino, una delle strutture inclusive più grandi d’Italia, l’assessore ha sottolineato il solido rapporto di collaborazione tra i cittadini e le Forze dell’ordine, alimentato dalla fiducia e dal rispetto reciproci, esistente in Friuli Venezia Giulia e rimarcato come questo sia uno degli elementi più importanti assieme ad un attento controllo del territorio per garantire la sicurezza della comunità locale ed evitare pericolose infiltrazioni criminali.

