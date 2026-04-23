In Toscana 42 mila imprese agroalimentari, il 30,4% a conduzione femminile

FIRENZE (ITALPRESS) – Il report Ismea ritrae dal punto di vista agroalimentare una Toscana che mantiene slancio e competitività anche in un contesto internazionale difficile. La Toscana, sottolinea un comunicato stampa, si conferma leader per numero di registrazioni IG con 90 tra Dop e Igp, di cui 32 prodotti alimentari e 58 vini. Risulta pari a 3,6 miliardi di euro il valore della produzione agricola e 192 milioni il valore della dop economy regionale (+7,4% nel 2023 rispetto all’anno precedente e +30,1% dal 2020 al 2023). Inoltre, la fotografia del comparto ritrae quasi 42 mila imprese agroalimentari, il 30,4% a conduzione femminile e il 6,8% guidato da under 35. La Toscana risulta essere anche la seconda regione per incidenza dell’agricoltura bio con il 36,4% della superficie agricola utilizzata. Secondo il report di The Data Appeal Company su come i turisti vedono la regione Toscana in relazione al comparto food & beverage grazie all’interpretazione del sentiment registrato in rete, il valore di sentiment attuale è 86,5 su 100, in aumento rispetto all’anno precedente.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).