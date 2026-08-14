LIVORNO (ITALPRESS) – È morta la donna di 56 anni che questo pomeriggio è precipitata al suolo per il crollo del balcone della sua abitazione a Livorno. Soccorsa poco dopo il cedimento della parte esterna della sua abitazione, posta al terzo piano di un palazzo, le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi. Accompagnata in pronto soccorso non cosciente, la donna sarebbe poi andata in arresto cardiaco una volta arrivata in ospedale.

-foto Ipa Agency-

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