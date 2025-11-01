Furti sulla metro A di Roma, arrestati tre borseggiatori

ROMA (ITALPRESS) – Tre uomini di origine sudamericana sono stati arrestati dagli agenti della Questura di Roma, dopo il furto di un portafoglio a un turista statunitense a bordo di un vagone della Metro A, in prossimità della stazione Battistini. I tre hanno distratto la vittima che, tuttavia, accortosi del furto è riuscito ad allertare le forze di polizia, anche con il supporto degli altri membri della comitiva con la quale erano in visita nella Capitale.

In base alle descrizioni fornite dalla vittima gli operatori della Questura in servizio presso il distretto Trevi Campo Marzio sono riusciti a rintracciare i tre uomini a poca distanza. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto e recuperato il portafogli. Non si esclude che gli autori del fatto siano pendolari del furto con destrezza.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).