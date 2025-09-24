Furti reiterati in chiesa, arrestato un 19enne a Gonnosfanadiga

CAGLIARI (ITALPRESS) – Non si erano fermati nemmeno dopo il primo arresto i furti di offerte nella chiesa del Sacro Cuore di Gonnosfanadiga. Il parroco, esasperato dagli episodi che si ripetevano da mesi, si era già rivolto ai Carabinieri della locale Stazione, che in passato erano riusciti a identificare il presunto responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza. Dopo un primo fermo, il giovane sospettato, un 19enne disoccupato del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, era stato rimesso in libertà per la tenuità del fatto, restituendo al sacerdote una piccola somma sottratta. Ma i furti non si sono interrotti. Così, nella serata di ieri, i militari hanno predisposto un nuovo servizio di appostamento in abiti civili. L’operazione ha consentito di sorprendere ancora il ragazzo, colto mentre forzava le cassette delle offerte e si impossessava di circa 130 euro in banconote e monete, subito recuperati e restituiti al parroco. Terminate le formalità di rito, il 19enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

– Foto Carabinieri –

(ITALPRESS).