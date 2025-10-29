Fuori l’ep di Dardust “SUNSET ON M. 2025”

MILANO (ITALPRESS) – Fuori oggi “SUNSET ON M. 2025” (INRI/Universal Music), l’EP celebrativo per il decimo anniversario dell’omonimo brano di Dardust. “SUNSET ON M.” è composto da quattro tracce che propongono nuove versioni strumentali del pezzo che ha dato il via alla carriera di Dardust, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati in Italia, artefice di uno stile personalissimo e innovativo. “Dieci anni fa, esattamente, il mio nome Dario e Stardust (alter ego di David Bowie) si sono uniti dando vita a Dardust: un alter ego immaginato come un esploratore che, a bordo della sua astronave-pianoforte, si lancia oltre lo spazio e il tempo per cercare nuove traiettorie sonore” dice Dardust.

Il viaggio di Dardust continua ad espandersi, esplorando nuove sonorità e dimensioni emotive attraverso le quattro tracce contenute nell’EP: Sunset on M. 2025, la versione originale risuonata interamente; Sunset on M. (felt piano version), un’interpretazione per pianoforte feltrato, con un suono rinnovato e risuonato insieme a Stefano Colangelo e Gianluca Mancini; Sunset on M. (strings version), un arrangiamento del Trio Cavalazzi per soli archi, compagni di viaggio di Dardust sul palco durante i numerosi live e Sunset on M. (orchestral version), un ricordo speciale del concerto al Teatro Dal Verme, registrato insieme all’orchestra I Pomeriggi Musicali.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).