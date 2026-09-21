Funerali Mazzola, Bergomi “Con lui ho firmato i primi contratti”

MILANO (ITALPRESS) - "Sandro è stato un campione vero. Ho dei ricordi bellissimi, perché è stato lui a spingere per il mio esordio con Bersellini. Gli diceva: "È pronto questo ragazzo". E Bersellini, giustamente, aspettava. Ho esordito a 17 anni. Ho firmato i primi contratti con lui e, a fine carriera, mi aveva trovato anche una squadra, ma ho scelto diversamente. Nel recente passato andavo a trovarlo mentre era già nella malattia. Era giusto stargli vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola: deve essere quello di una persona che include e non divide, e che lo sport deve essere educazione e valori. Sandro era questo". Così Beppe Bergomi, al suo arrivo alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, per i funerali di Sandro Mazzola. col5/gsl