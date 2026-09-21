Funerali Mazzola, Cordoba “Averlo in Pinetina era speciale, ci dava motivazione”

MILANO (ITALPRESS) - "Mazzola, quando veniva in Pinetina, era molto speciale, perché avere da noi uno della grande Inter era stimolante. Cercare di arrivare almeno a qualcosa di simile a quello che avevano fatto loro era quasi impossibile, e loro ci davano quella carica. Per noi è stata una grandissima motivazione". Così Iván Córdoba, ex giocatore dell’Inter, all’arrivo alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali di Sandro Mazzola. col5/gsl