Funerali Mazzola, Cairo “Sempre più legato al Toro in ricordo del papà”

MILANO (ITALPRESS) - "È diventato sempre più legato al Toro, anche per il ricordo del papà. Gli sono tornate in mente tante cose di quando era piccolo, quando andava con lui al Filadelfia per assistere agli allenamenti, mentre il padre palleggiava e giocava. Un legame che, nel tempo, è diventato sempre più profondo tra il Toro e Sandro Mazzola." Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, all'arrivo della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, per i funerali di Sandro Mazzola. col5/gsl