Funerali Mazzola, Malagò “Grazie a Sandro ci siamo innamorati del calcio”

MILANO (ITALPRESS) - "Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare. Era tardissimo, Italia-Germania davanti un piccolo Brionvega in bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro". Lo ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò, al suo arrivo alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, per i funerali dell'ex giocatore dell'Inter Sandro Mazzola. col5/gsl