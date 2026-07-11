Fumo in una casa vacanze nel Vicentino, 11 persone finiscono in ospedale

VICENZA (ITALPRESS) – Sgomberata per il fumo una struttura vacanze a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. Evacuate 50 persone, tra cui 35 minori. In undici sono finiti in ospedale: 4 bimbi e 7 adulti. E’ accaduto intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il fumo sembra sia stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione. Dopo le verifiche ed i controlli, agli ospiti non intossicati è stato consentito il rientro nella struttura.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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