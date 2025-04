ROMA (ITALPRESS) – “Il testo della nostra proposta di legge sulla partecipazione dopo il via libera della commissione Lavoro del Senato, approderà il 15 maggio in aula a Palazzo Madama per il via libera definitivo. Siamo ad un passo da un fatto davvero storico: attuare l’art.46 della Costituzione, dando più voce ai lavoratori e coinvolgendoli nelle scelte strategiche delle aziende, come richiedono i principi della democrazia economica. Ci auguriamo che prevalga uno spirito pienamente bipartisan, perché a guadagnarne sarebbe il Paese”. Lo ha detto la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del XII Congresso della Cisl Reggio Calabria Città Metropolitana.

Fumarola ha ringraziato la Ust di Reggio Calabria per essere “presidio solido di tutela e di rappresentanza per i nostri associati e per il grande lavoro che porta avanti ogni giorno per dare risposte a tutte le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, le famiglie, che soprattutto al Sud, in questi anni così intensi e complessi, hanno sofferto il susseguirsi di crisi che intrecciandosi hanno frenato la crescita e aumentato i divari sociali, di genere e generazionali”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).