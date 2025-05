Fumarola “La partecipazione è il primo antidoto al virus della demagogia”

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura della partecipazione è nel dna della Flaei Cisl. Questo è il suo valore aggiunto che può offrire in ogni impresa in cui è presente. La partecipazione è il primo antidoto al virus della demagogia che tanti danni ha procurato e continua a provocare al nostro Paese”.

Lo ha detto oggi ad Assisi la leader Cisl Daniela Fumarola intervenendo alla prima delle tre giornate del XX Congresso della Flaei Cisl. “Il settore energetico è stato in assoluto il più penalizzato dal furore ideologico che da quarant’anni a questa parte ci ha pervaso: dal referendum sul nucleare, passando per la riforma Bersani, ai no sui rigassificatori, trivelle, Tap, fonti rinnovabili. Quando si bloccano gli investimenti industriali, il risultato non è solo la decrescita infelice, l’aumento della dipendenza da fornitori stranieri, l’incremento fuori controllo della bolletta energetica: è anche un’autostrada spalancata alla più spietata finanza speculativa”, ha aggiunto Fumarola.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)