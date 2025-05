PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna assolutamente utilizzare tutte le risorse di cui disponiamo, a partire dal Pnrr: non bisogna disperdere questo risultato positivo, piuttosto si deve insistere sugli investimenti che devono continuare a generare una buona occupazione”. Lo afferma la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del congresso regionale in Sicilia del sindacato, tenutosi al San Paolo Palace Hotel a Palermo. “La Cisl Sicilia propone un patto per lo sviluppo dell’isola – continua Fumarola, – Solo mettendo a fattor comune le diverse proposte e sedendosi ai tavoli di confronto si possono raggiungere obiettivi per stabilizzare e incrementare l’occupazione”.

“Noi abbiamo espresso un giudizio nel merito dei quesiti referendari, che sono antistorici e riportano indietro le lancette: se penso alle tutele che ci sono oggi, ovvero 36 mesi per i lavoratori licenziati, se si tornasse indietro scenderebbero a 24. Credo che un sindacato responsabile debba porsi le questioni di un nuovo mercato del lavoro con gli strumenti della contrattazione e del confronto”, ha aggiunto sull’imminente Referendum.

E sui dazi: “Il tema dei dazi ci preoccupa molto: questi giorni sono fondamentali per l’Italia e l’Europa non solo per mettere in atto protezioni del lavoro e delle imprese, ma anche per esplorare nuovi mercati e altre situazioni commerciali. Non si deve perdere tempo né immaginare di fare da soli, perché il rischio è di rimanere marginali rispetto all’economia più generale – aggiunge Fumarola, – Italia ed Europa devono farsi trovare pronte laddove Trump dovesse cambiare idea, perché ci ha abituati a partite di poker sui generis: dobbiamo essere consapevoli che si rischia la perdita di 55mila posti di lavoro e di 14 miliardi di euro e farci trovare pronti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).