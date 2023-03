VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza e i Carabinieri di Vibo Valentia hanno eseguito misure cautelari, disposte dal GIP di Vibo Valentia, nei confronti di 7 persone,

5 dei quali destinatari di misura cautelare personale, 1 in carcere e 4 agli arresti domiciliari e tutti interdetti per 12

mesi dall’esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di bancarotta

fraudolenta. E’ stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di un’azienda attiva nel settore agricolo oltre a denaro e beni per un equivalente di oltre 10 milioni di euro. Le indagini avviate a seguito del fallimento di una prima società operante in

ambito ortofrutticolo e del successivo fallimento di ulteriori cinque attività produttive che, sulla base delle relazioni del curatore, sono state riconosciute come una estensione della prima.

La Guardia di Finanza, attraverso accertamenti di

natura economico finanziaria e l’utilizzo di esclusive banche dati dedicate e i Carabinieri, che si sono occupati delle attività tecniche per corroborare e riscontrare gli elementi raccolti, hanno raccolto quindi importanti riscontri circa

l’esistenza di un sodalizio criminoso che avrebbe utilizzato le società in questione per condurre operazioni fittizie, distrazioni di beni che avrebbero portato al fallimento le stesse allo scopo di frodare l’erario e i creditori. Nel complesso, la

Guardia di Finanza ha stimato un ammontare di fatture per operazioni inesistenti pari a 37 milioni di euro, con un’evasione delle imposte pari a 7,7 milioni di euro nonchè debiti nei confronti dell’erario e dei creditori, per un ammontare di 15,8

milioni di euro.

– foto: ufficio stampa Guardia di Finanza

(ITALPRESS).