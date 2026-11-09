Friuli Venezia Giulia, Rosolen “Soggiorni all’estero per 40 nostri studenti grazie alla rete con le fondazioni”

UDINE (ITALPRESS) – “Mettere a disposizione di 40 ragazzi la possibilità di studiare all’estero significa offrire altrettante opportunità concrete di crescita, sviluppo e orientamento, che altrimenti non sarebbero state accessibili o non avrebbero avuto la stessa intensità”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, intervenendo oggi a Udine alla presentazione della nuova edizione del Bando Internazionalizzazione e della terza edizione di iTEENerari Culturali, due iniziative rivolte agli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, realizzate con il coinvolgimento della Fondazione Pietro Pittini e delle Fondazioni Casali ETS.

“La Regione – ha spiegato Rosolen – ha accolto, attraverso la legge regionale sull’istruzione, l’opportunità di costruire percorsi di collaborazione attiva con le fondazioni, affiancando alle risorse pubbliche quelle private per sostenere i percorsi di diritto allo studio”. Un lavoro di rete che, come ha evidenziato l’assessore, permette di dare risposte complessive sul territorio regionale e di costruire un sistema a sostegno del diritto allo studio, della formazione, dell’approfondimento e dell’orientamento di tutti i giovani.

Tra gli aspetti qualificanti del Bando Internazionalizzazione, Rosolen ha richiamato anche la scelta delle lingue, con particolare attenzione al tedesco. “Se l’inglese è ormai ampiamente presente nei percorsi di studio all’estero, anche quelli in lingua tedesca sono fondamentali. Sono percorsi che nel corso dei decenni sono stati abbandonati in questa regione, ma che hanno un’importanza strategica non soltanto per la presenza delle comunità delle minoranze linguistiche riconosciute, ma anche per lo sviluppo sociale ed economico e per mettere a sistema territori molto vicini tra loro”.

L’assessore ha inoltre ricordato la presenza in Friuli Venezia Giulia di oltre 20 istituti internazionali di ricerca, che rappresentano un patrimonio di opportunità per chi sceglie di intraprendere un percorso professionale nel settore dopo l’università o le scuole di specializzazione. Una realtà che, secondo Rosolen, è importante far conoscere anche ai giovani, affinché possano valutare consapevolmente le possibilità offerte dal territorio. Il Bando Internazionalizzazione, promosso dalla Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con il Servizio Istruzione, Orientamento e Diritto allo Studio della Regione e con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale, mette a disposizione per l’anno scolastico 2026-27 fino a 40 borse di studio per soggiorni di due settimane a Malta o a Monaco di Baviera, per l’apprendimento rispettivamente dell’inglese e del tedesco. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado e prevede la partecipazione a un concorso di idee sul tema “Il mio futuro è qui?”.

Rosolen ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia continui a essere sede di oltre 20 istituti internazionali di ricerca, che rappresentano un patrimonio straordinario di opportunità per chi sceglie di intraprendere un percorso professionale in questo settore dopo l’università o le scuole di specializzazione. “È un elemento che dobbiamo far conoscere ai giovani, perché il nostro territorio offre possibilità di altissimo livello anche nel campo della ricerca”.

Gli studenti, riuniti in gruppi da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, dovranno presentare un video, un elaborato descrittivo e un testo motivazionale. La scadenza per l’invio dei progetti è fissata al 31 marzo 2027. Le famiglie contribuiranno alle spese di viaggio in misura proporzionata all’Isee: nessuna compartecipazione per i nuclei con indicatore inferiore a 15mila euro e una quota massima di 500 euro per quelli con Isee superiore a 50mila euro. La presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, ha ricordato che nei primi anni di attività del progetto sono stati 144 i ragazzi del Friuli Venezia Giulia che hanno potuto beneficiare dell’esperienza. L’iniziativa, ha spiegato, punta non soltanto al potenziamento delle competenze linguistiche, ma anche alla possibilità per i giovani di conoscere nuove culture e confrontarsi con realtà diverse.

Alla presentazione è intervenuta la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti, sottolineando il valore della collaborazione, che consente di raggiungere anche studenti che, senza il sostegno della borsa di studio, difficilmente potrebbero affrontare un soggiorno all’estero. Il concorso invita inoltre i ragazzi a interrogarsi sulle opportunità presenti in Friuli Venezia Giulia, dalle realtà della ricerca alle imprese, comprese le piccole aziende e le startup. La valutazione dei progetti tiene conto soprattutto dell’originalità e della qualità delle idee e dei contenuti, più che della realizzazione tecnica dei video. I soggiorni, della durata di 15 giorni, prevedono lezioni linguistiche, attività culturali e ricreative e ospitalità in famiglia, per favorire un’immersione nella lingua e nel contesto locale. Nel corso della presentazione è stata illustrata anche la terza edizione di iTEENerari Culturali, promossa dalla Fondazione Pietro Pittini insieme alle Fondazioni Casali Ets, per cui è intervenuta la segretaria generale Elvira Fulco. Il bando prevede un contributo fino a 250 euro per studente per sostenere la partecipazione a gite scolastiche e visite didattiche. È rivolto agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado delle quattro province, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 31 maggio 2027, fino a esaurimento delle risorse.

Rosolen ha infine richiamato il quadro più ampio degli strumenti regionali a sostegno delle esperienze formative, ricordando anche il ruolo di Dote famiglia per le attività e le uscite didattiche sul territorio, in particolare nel primo ciclo scolastico.

– Foto Regione FVG –

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