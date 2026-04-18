Friuli-Venezia Giulia, Rosolen “Nuove direttive per valorizzare i giovani ricercatori”

PORDENONE (ITALPRESS) – “Con l’approvazione di queste nuove direttive continuiamo a rafforzare in modo concreto il sostegno al capitale umano impegnato nella ricerca, un asset sempre più strategico sul quale la Regione continua a investire risorse significative. Valorizzare i giovani ricercatori significa sostenere lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del nostro territorio e del nostro tessuto economico-produttivo, in stretta connessione con il sistema accademico e scientifico regionale”. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione, formazione, ricerca e università del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che aggiorna le direttive per la presentazione e l’attuazione dei progetti di ricerca finanziati nell’ambito della legge regionale 34/2015. Il provvedimento si è reso necessario per adeguare la disciplina regionale al nuovo quadro normativo nazionale che ha superato l’istituto degli assegni di ricerca, introducendo nuove forme contrattuali come i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca. Le nuove direttive definiscono modalità e criteri per la presentazione dei progetti, la selezione, la gestione delle attività e la rendicontazione degli interventi.

L’iniziativa è rivolta a ricercatori con un’età fino a 40 anni, residenti o attivi sul territorio regionale, e coinvolge le Università di Trieste e di Udine, oltre a enti di ricerca, istituzioni culturali, imprese e altri soggetti pubblici e privati che operano anche nei settori umanistici e delle scienze sociali. “Con questo aggiornamento – ha aggiunto Rosolen – garantiamo continuità e qualità agli interventi, favorendo percorsi di ricerca con ricadute concrete sul territorio e creando opportunità per i giovani talenti, anche grazie alla collaborazione tra università, centri di ricerca e sistema produttivo”. La delibera sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e consentirà l’avvio delle nuove procedure per continuare il finanziamento delle attività di ricerca.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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