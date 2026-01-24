Friuli-Venezia Giulia, Roberti “Investire nella cultura significa attuare la Costituzione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il successo di questa iniziativa e la straordinaria risposta del pubblico rappresentano la testimonianza più autentica della qualità del lavoro svolto. Nonostante condizioni meteorologiche non proprio favorevoli, la dimensione di questa platea dimostra come il valore della proposta culturale possa superare ogni contingenza esterna“. Così, oggi a Trieste, l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti è intervenuto al primo di una serie di quattro incontri organizzati dall’Associazione culturale giovanile “Hortus mentis” e titolato “Vie greche alla felicità: lezione di filosofi e tragici”. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, questo ciclo di appuntamenti dedicati alla ricerca della felicità affronta un tema che, sebbene appartenga alla sfera intima e individuale di ciascuno, interroga profondamente anche le istituzioni. “Come ho avuto modo di condividere recentemente con gli studenti di un liceo scientifico impegnati in un progetto sul diritto, il nostro agire amministrativo trova la sua stella polare nell’articolo 3 della Costituzione”, ha aggiunto Roberti. Secondo l’assessore, quella è una pagina che non deve restare solo teoria: lo Stato ha il dovere di agire concretamente per abbattere quei muri, economici e sociali, che impediscono alle persone di realizzarsi.

“Ecco perché – ha sottolineato Roberti – finanziare la cultura, sostenere l’arte o rendere possibile una giornata come quella di oggi non sono semplici passaggi burocratici. Al contrario, sono gli strumenti con cui la Regione sceglie di ‘rimuovere gli ostacoli’, offrendo a ciascuno di voi la possibilità di realizzarsi e di tendere, finalmente, verso il pieno sviluppo della propria identità”. “Il nostro obiettivo – ha concluso – è creare queste condizioni affinché ogni individuo possa raggiungere le proprie aspirazioni pienamente. La vostra folta presenza oggi, oltre a qualificare questo evento, nobilita l’impegno che dedichiamo quotidianamente alla crescita della nostra comunità“.

