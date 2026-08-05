Friuli-Venezia Giulia, Roberti “I nuovi agenti di Polizia rafforzano la difesa del territorio”

TRIESTE (ITALPRESS) – “È sempre emozionante partecipare alla cerimonia conclusiva del corso degli allievi della Scuola di Polizia di Trieste intitolata a Vincenzo Raiola. Con questo giuramento molte ragazze e molti ragazzi decidono di dedicare la propria vita professionale e personale al servizio del prossimo e del proprio Paese. Un messaggio importantissimo perché tanti di questi agenti li potremo incontrare a breve nelle piazze e nelle vie delle nostre città a difesa della sicurezza dell’intera comunità”. Lo ha affermato oggi l’assessore regionale alla Sicurezza del Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia di giuramento degli allievi agenti che hanno fatto parte del 233° corso della Scuola di Polizia di Trieste. “Soltanto alla Questura di Trieste saranno assegnati 31 agenti e oltre 100 in tutto il Friuli Venezia Giulia – ha ricordato Roberti -. L’atto finale di questo percorso di formazione è sempre un evento importante per i valori e i messaggi che riesce a trasmettere ma anche per gli effetti concreti che produce a favore del nostro territorio”.

Sono complessivamente 415 gli agenti del Friuli Venezia Giulia, della Puglia e della Sicilia che questa mattina hanno prestato giuramento all’interno della Scuola di Polizia in via Damiano Chiesa alla presenza del prefetto Giuseppe Petronzi, del questore Lilia Fredella e di numerose autorità davanti a una folla di famigliari e amici. Alla nostra regione sono destinati in tutto 142 agenti: 61 a Trieste, 43 a Udine, 31 a Gorizia e 7 a Pordenone.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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