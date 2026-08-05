Ricostruzione post Sisma 2016, Musumeci “Termina lo stato di emergenza nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – A dieci anni dal terremoto di Amatrice, che colpì gran parte del Centro Italia, cessa lo “stato di emergenza nazionale” per passare allo “stato di Ricostruzione”. Lo ha deciso il governo nella seduta di ieri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, di fatto applicando per la prima volta anche in quel territorio il Codice della Ricostruzione postcalamità varato lo scorso anno dal Parlamento con la legge n. 40. Sempre per il Centro Italia, il governo ha individuato il “Primo Cratere” degli eventi sismici nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, ha deliberato ulteriori misure di promozione della ricostruzione post sisma 2016 e iniziative urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali. “La pessima prassi delle eterne emergenze appartiene al passato”, ha commentato il ministro Musumeci.

“Il Codice di Protezione civile dice senza equivoci che lo stato di emergenza non può durare oltre due anni, per passare quindi alla Ricostruzione, disciplinata da un contesto normativo ora finalmente omogeneo e organico per tutta l’Italia, dal Nord al Sud. Con la proroga della gestione commissariale per la ricostruzione post sisma del Centro Italia nella persona dell’ottimo Guido Castelli, si disciplina quindi anche il passaggio di consegne dal Dipartimento della Protezione civile allo stesso commissario“, conclude il ministro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).