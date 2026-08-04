ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita nel Pisano. Lo riferisce Ingv. La scossa è avvenuta ad una profondità di 8 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a 7 chilometri da Pisa.

Centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112. Molte persone scese in strada, al momento, fa sapere la Protezione civile della Regione Toscana però nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale.

GIANI E DIKA “PUNTO CON UNITÀ CRISI, NO DANNI A PERSONE E ABITAZIONI”

“Abbiamo fatto il punto con l’Unità di crisi regionale dopo la scossa di terremoto con epicentro nel Parco di San Rossore, a 7 chilometri di profondità. Al momento non risultano danni a persone, abitazioni o strutture sanitarie”. Lo hanno scritto su i rispettivi profili Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ed il sottosegretario alla presidenza di Regione Toscana, Bernard Dika. “Insieme alle Prefetture, ai Comuni, ai Vigili del Fuoco, alle strutture regionali e ai gestori dei servizi essenziali, ci siamo confrontati sulla situazione e sulle verifiche in corso sul territorio-ha aggiunto Dika-. Proseguono i controlli su edifici pubblici, scuole e infrastrutture. Per consentire gli accertamenti tecnici sulla rete, dalle 10.30 è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Pisa”. “Il sistema regionale di Protezione Civile resta pienamente attivo e in costante contatto con tutti i territori coinvolti”, concludono Giani e Dika.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).