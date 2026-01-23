Friuli Venezia Giulia, l’assessore Roberti “Polizia Locale unita per la tutela della comunità”

TRENTO (ITALPRESS) – “La festa di San Sebastiano celebrata a livello interregionale è altamente simbolica dell’unitarietà tra i Corpi di Polizia locale del Triveneto dell’esercizio delle proprie funzioni. Ed è anche l’occasione per ragionare sul ruolo che riveste oggi questo fondamentale presidio della pubblica sicurezza. I cittadini chiedono uno sforzo sempre maggiore per la loro tutela e questo porta con sé la necessità di un costante aggiornamento dell’impianto legislativo, affinché la domanda di aiuto, dedizione e sacrificio possa essere soddisfatta con sempre maggiore efficienza”. È la riflessione condivisa oggi a Trento dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, in occasione della celebrazione triveneta della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. L’evento è stato organizzato dal Circolo dei 13, l’associazione che riunisce i Corpi di Polizia delle 13 Province ed ex Province del Triveneto, e si è articolato in più momenti nel corso della mattinata: l’alzabandiera in piazza Santa Maria Maggiore, la Santa messa officiata dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, il corteo lungo le vie cittadine e la cerimonia civile all’interno del Teatro sociale.

Alla cerimonia ha preso parte una nutrita rappresentanza delle Polizie Locali del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige. A far gli onori di casa il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’assessore agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento Giulia Zanotelli, il comandante del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone Alberto Adami e il presidente del Circolo dei 13 Marco Agostini. Nell’occasione, l’assessore Roberti e le altre autorità intervenute hanno premiato con l’attestato di benemerenza gli agenti che, nel corso del 2025, si sono particolarmente distinti nel loro servizio. “Ringraziamo tutte le donne e gli uomini in divisa per la dedizione che assicurano ogni giorno e in ogni condizione per il bene della comunità”, ha aggiunto Roberti.

