ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere tutta la vicinanza alla famiglia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per questo dramma avvenuto sulle nostre montagne”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1, commentando le due valanghe verificatesi ieri a Sella Nevea e a Casera Razzo. “Purtroppo situazioni come queste, anche quando colpiscono persone esperte che conoscono il territorio, hanno un margine di imprevedibilità che può portare a tragedie”. Fedriga ha ringraziato il Soccorso alpino e speleologico e la Regione Veneto per il supporto alle operazioni: “Tutti i soccorritori sono intervenuti nel più breve tempo possibile, ma in un caso non si è riusciti a evitare il dramma”.

