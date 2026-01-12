Friuli-Venezia Giulia, Fedriga riceve gli allievi del Nobile Aviation College di Fagagna

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il risultato che avete conseguito e l’impegno che avete dimostrato testimoniano che le narrazioni sul disinteresse dei giovani e la poca voglia di sacrificarsi sono distanti dalla realtà. Il vostro è un chiaro esempio di quanto sono capaci le nuove generazioni e di quanto sia importante puntare su di voi per guardare al futuro con fiducia”. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si è complimentato con gli allievi del Nobile Aviation College di Fagagna, l’Istituto tecnico aeronautico che punta alla formazione dei giovani per il settore dell’aviazione civile e militare. La delegazione oggi in visita nel palazzo della Regione a Trieste era composta da 13 ragazzi e ragazze, tra i 17 e i 18 anni, che nell’estate 2025 hanno conseguito il brevetto di pilota privato e, in alcuni casi, anche l’abilitazione al volo strumentale. Sei di questi sono residenti in Friuli Venezia Giulia, mentre gli altri provengono dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Svizzera e soggiornano in regione durante l’anno scolastico.

Il governatore ha consegnato ai giovani studenti un attestato di riconoscimento da parte della Regione, rivolgendo loro un augurio per il raggiungimento di nuovi traguardi. “La vostra è una scelta di vita che vi rende merito e della quale vi siamo grati”, ha aggiunto Fedriga, cogliendo l’occasione per ringraziare anche “le famiglie che quotidianamente supportano i ragazzi in questo percorso”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).