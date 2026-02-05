Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “Partnership strategica con la Germania”

TRIESTE (ITALPRESS) – Il rafforzamento della cooperazione Italia-Germania su tematiche strategiche come l’economia e la sicurezza, lo sviluppo del Porto di Trieste, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti logistici e gli investimenti di importanti imprese tedesche in Friuli Venezia Giulia al centro dell’incontro che il governatore Massimiliano Fedriga ha avuto in Regione con il viceambasciatore di Germania in Italia Benjamin Hanna.

“È assolutamente strategico per il nostro Paese e per il Friuli Venezia Giulia intensificare i rapporti con la Germania a ogni livello – ha sottolineato Fedriga -. Un’opportunità straordinaria per la crescita dei nostri territori è rappresentata dal Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec) che può valorizzare le nostre aree messe a rischio dai commerci che puntano a sfruttare le rotte antartiche”.

“Vediamo inoltre con grande favore l’apertura di nuovi collegamenti aeroportuali con la Germania – ha aggiunto il governatore -. Migliorare le relazioni con la nostra regione è un passaggio determinante per essere sempre più competitivi in settori come le tecnologie di ultima generazione, le energie sostenibile e l’industria”.

Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima particolarmente amichevole, è stato ricordato infine che in Friuli Venezia Giulia vivono e sono tutelate anche da un punto di vista normativo alcune comunità germanofone storiche. Queste isole linguistiche si trovano infatti nel territorio montano del Friuli settentrionale, principalmente in Val Canale e nell’Alto Friuli.

