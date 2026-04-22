Tav a Firenze, Salvini “Budget da 2,7 miliardi. Obiettivo avere una stazione gioiello fra 2029 e 2030”

FIRENZE (ITALPRESS) – L’obiettivo per il completamento dei lavori per il sottoattraversamento del tunnel Tav a Firenze è il 2029-2030, “sperando che non scoppino altre sei guerre nel frattempo, perché è chiaro che col costo energia, col caro materiali, col caro gasolio, col caro luce col caro gas…. Qua c’è un budget da 2 miliardi e 700 milioni che spero non non aumenti a dismisura, però, il riconoscimento dei fiorentini che mi han detto “Partiamo da 30 anni e arriviamo a un buon punto” è qualcosa di assolutamente confortante”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a margine di un a margine di un sopralluogo ai cantieri stessi avvenuto oggi a Firenze.

“Ringrazio gli operai, i lavoratori, i tecnici, gli ingegneri perché è un progetto che parte più di 30 anni fa e devo dire che negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante – ha aggiunto Salvini -. Ci rivedremo entro fine giugno quando usciranno le talpe” escavatrice “dal sottosuolo. Oggi abbiamo visto qualcosa che cambierà il volto di Firenze ma anche dell’Italia intera perché ci saranno meno ritardi, meno traffico e meno code sull’alta velocità. Oggi abbiamo visto il suolo di una stazione che fra il 2029 ed il 2030 accoglierà centinaia di migliaia di passeggeri, il che significa per la Toscana differenziare l’alta velocità dal traffico regionale merci, quindi ci saranno più treni locali, più treni regionali e quando ci sarà un problema non ci saranno ritardi in tutta Italia”

“E’ vero che con cantieri enormi come questi aperti qua in Lombardia, in Veneto, in Campania, in Puglia, in Sicilia ci possono essere dei ritardi sulla rete di cui mi scuso, però è altrettanto vero che grazie a questi cantieri fra qualche anno avremo la rete più moderna, più sicura, più efficiente e più veloce di tutta Europa, quindi l’obiettivo è fra 2029 e 2030 essere qua con una stazione che sarà un gioiello a livello internazionale” ha concluso Salvini.

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