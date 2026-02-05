Friuli Venezia Giulia, Fedriga indicato come presidente di Agenas: “Ringrazio i colleghi per la fiducia”

PORDENONE (ITALPRESS) – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunitasi oggi a Roma, ha indicato Massimiliano Fedriga per l’incarico di presidente di Agenas. Nella stessa seduta è stato inoltre indicato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, come componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. “Ringrazio i colleghi per la fiducia. Ci tengo a evidenziare come si tratti di un incarico temporaneo al fine di garantire all’ente un graduale rientro alla piena operatività”. Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, dopo che la stessa Conferenza ha proposto il suo nome per la presidenza di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

– Foto Regione FVG –

(ITALPRESS).