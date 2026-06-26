Friuli-Venezia Giulia, Fedriga incontra attuale comandante II Stormo dell’Aeronautica Militare e suo successore

TRIESTE (ITALPRESS) – Il governatore Massimiliano Fedriga ha incontrato nel Palazzo della Regione il comandante del II Stormo dell’Aeronautica Militare e il suo prossimo subentrante, rispettivamente il colonnello Giovanni Lodato e il colonnello Antonino Siclari. Il passaggio di consegne avverrà nella base di Rivolto martedì 30 giugno. Con i più fervidi auguri di buon lavoro a Siclari da parte del governatore, Fedriga e Lodato hanno evidenziato la bontà e l’estrema cordialità della collaborazione istituzionale vieppiù consolidata nel tempo, con un cenno particolare alla riuscita delle celebrazioni per il 65esimo delle Frecce Tricolori dello scorso settembre.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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