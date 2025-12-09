Friuli Venezia Giulia, Fedriga “Il Secondo Stormo rappresenta da 100 anni un presidio di eccellenza”

TRIESTE (ITALPRESS) – “In un secolo di attività, il Secondo Stormo ha rappresentato e continua ad essere un presidio di eccellenza, professionalità e dedizione nella difesa del territorio. Un orgoglio per il nostro Paese e ancor più il Friuli Venezia Giulia, che ne ospita la sede nell’aeroporto di Rivolto. La collaborazione con la Regione è un valore aggiunto che intendiamo consolidare ulteriormente, nella consapevolezza del ruolo strategico che la difesa e la sicurezza rivestono per lo sviluppo e la qualità della vita delle nostre comunità”. È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a margine dell’incontro con il Comandante del Secondo Stormo Giovanni Lodato svoltosi questa mattina nel palazzo della Regione a Trieste.

Presente anche l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Il Secondo Stormo, che il giorno di Natale festeggerà il centesimo anniversario di fondazione, è polo missilistico di riferimento per la difesa aerea nazionale. Fornisce inoltre supporto tecnico, amministrativo e logistico alle Frecce Tricolori, che a loro volta hanno raggiunto nel 2025 i 65 anni di attività.

Nell’occasione, Fedriga ha omaggiato il colonnello Lodato con il volume “Confini: da Gauguin e Hopper”, relativo alla mostra in corso a Villa Manin fino al prossimo aprile. Il Comandante del Secondo Stormo ha invece consegnato al governatore una copia del calendario 2026 dell’Aeronautica militare.

