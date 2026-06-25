Friuli Venezia Giulia, Fedriga e Amirante annunciano il ripristino della rotta aerea Trieste-Linate

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il collegamento aereo tra Trieste e Milano Linate è strategico per lo sviluppo economico e la continuità territoriale del Friuli Venezia Giulia. Per questo, oltre al ripristino della rotta dal 1° luglio che annunciamo oggi, la Regione è già al lavoro per assicurarne la prosecuzione per almeno altri tre anni, così da garantire un servizio essenziale per cittadini e imprese”. Lo hanno affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, nel corso della presentazione del collegamento Trieste-Milano Linate, che sarà operativo dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027 con servizio affidato ad Aeroitalia. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’amministratore delegato di Trieste Airport Fabio Gallo e, per Aeroitalia, l’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri e il direttore commerciale Massimo Di Perna.

Nel suo intervento Fedriga ha evidenziato il percorso di crescita dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, passato in otto anni da circa 700mila a oltre 1,7 milioni di passeggeri. “È il risultato di una visione fondata sull’intermodalità tra ferrovia e trasporto aereo, capace di servire non solo il territorio regionale ma anche il bacino internazionale della Carinzia”, ha osservato il governatore, sottolineando come il collegamento aereo rappresenti oggi “l’unica connessione rapida indispensabile per lo sviluppo del business e della mobilità regionale, in assenza di una vera linea ferroviaria ad alta velocità”. Fedriga ha quindi ribadito l’impegno della Regione a proseguire gli investimenti infrastrutturali necessari a rendere lo scalo sempre più moderno, competitivo e attrattivo a livello europeo.

Per l’assessore Amirante, “garantire la continuità territoriale è fondamentale affinché cittadini e lavoratori possano raggiungere e rientrare in giornata da poli strategici come Milano e Roma. Rafforzare questi collegamenti significa inoltre accrescere l’attrattività del territorio sotto il profilo turistico ed economico. In questa fase, caratterizzata dai lavori di ammodernamento della rete ferroviaria che comportano frequenti rallentamenti e interruzioni, il trasporto aereo rappresenta un’alternativa ancora più indispensabile”.

La rotta Trieste-Linate era stata operata da Ita Airways dal 1° settembre 2023 al 29 marzo 2026. Nel periodo di attività sono stati trasportati complessivamente 90.582 passeggeri. Il nuovo servizio prevede due voli giornalieri da lunedì a venerdì, con partenze da Trieste alle 7.30 e alle 18 e da Milano Linate alle 9.35 e alle 20.15, oltre a un collegamento domenicale con partenza da Trieste alle 18.15 e da Linate alle 20.20. I voli saranno effettuati con un aeromobile da 68 posti.

Nel mese di agosto il servizio sarà rimodulato su cinque frequenze settimanali, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica. Per i residenti in Friuli Venezia Giulia è prevista una tariffa agevolata nell’ambito del regime di continuità territoriale. Nel corso dell’incontro è stato inoltre illustrato il potenziamento dei collegamenti estivi verso Sardegna e Salerno. Dal 1° agosto saranno operative le rotte Trieste-Olbia, con voli il giovedì, sabato e domenica in agosto e il giovedì e la domenica fino al 13 settembre, e Trieste-Alghero, con collegamenti il lunedì e il venerdì fino al 14 settembre. Dal 1° luglio sarà inoltre confermata la rotta Trieste-Salerno, già attiva da maggio, con voli il martedì e il sabato.

– Foto Regione FVG –

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