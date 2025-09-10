Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “Collaborazione con la Stiria una risorsa per i due territori”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Quest’occasione rappresenta l’avvio di un dialogo tra due regioni di questa parte d’Europa che vogliono trovare punti di collaborazione per rafforzare lo sviluppo in una serie di settori strategici per i due territori”. Così il governatore Massimiliano Fedriga a margine dell’incontro con il presidente della Land austriaco della Stiria, Mario Kunasek. Nell’occasione, il massimo rappresentante della Giunta regionale ha riaffermato la volontà di consolidare i rapporti bilaterali, dando nuovo impulso a un percorso comune che affonda le radici nei legami storici e culturali e che guarda oggi a sfide condivise. L’obiettivo è arrivare alla firma di un memorandum di intenti che definisca in modo organico le aree di collaborazione, con particolare attenzione a infrastrutture e trasporti, turismo, cultura e protezione civile, quest’ultima soprattutto alla luce delle nuove criticità generate dai cambiamenti climatici e dal rischio di alluvioni.

Le azioni concrete comprendono lo scambio di esperienze e informazioni, il sostegno reciproco nell’organizzazione di conferenze ed eventi, la promozione di progetti bilaterali e i contatti diretti tra istituzioni. In tale quadro rientra anche la volontà di sviluppare eventi condivisi in grado di rafforzare l’attrattività dell’area alpino-adriatica e di valorizzarne la vocazione internazionale. “La collaborazione – ha concluso Fedriga – rappresenta una risorsa per affrontare insieme le sfide globali con strumenti concreti e soluzioni sostenibili, valorizzando le eccellenze dei nostri territori e rafforzando il ruolo dell’area alpino-adriatica in Europa”.

