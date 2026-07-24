Maltrattamenti e abbandono di minori in un asilo dell’Anconetano, due arresti

OSIMO (ANCONA) (ITALPRESS) – Schiaffi, spintoni, capelli tirati e punizioni umilianti come essere chiusi al buio in bagno o lasciati al sole senza cappello. I Carabinieri di Agugliano, Loreto e Osimo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due educatrici di una scuola dell’infanzia dell’entroterra anconetano, accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.

L’indagine, scattata a giugno 2026 e coordinata dalla Procura di Ancona, ha documentato attraverso mirati servizi di osservazione un clima di costante intimidazione nei confronti di bambini tra i 3 e i 6 anni. Oltre alle violenze fisiche e alle vessazioni psicologiche, alle due donne viene contestato l’abbandono di minori: in più occasioni i piccoli sarebbero stati lasciati soli e privi di qualsiasi vigilanza in giardino per diversi minuti.

Condividendo il quadro ricostruito dagli inquirenti, il GIP del Tribunale di Ancona ha disposto i domiciliari ravvisando una condotta sistematica del tutto incompatibile con il ruolo di educatrici.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).