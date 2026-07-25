Friuli Venezia Giulia, Rosolen “1,6 milioni per il restauro del Conservatorio Tartini”

TRIESTE(ITALPRESS) – “L’intervento regionale sul Conservatorio Tartini consentirà di recuperare e valorizzare alcuni spazi oggi inutilizzati, rendendoli accessibili e funzionali non solo alle esigenze dell’istituzione musicale ma anche della città. Si tratta di un investimento che coniuga la tutela del patrimonio storico con la promozione della cultura e della partecipazione”. Lo ha reso noto l’assessore regionale Alessia Rosolen, ricordando che le risorse sono state inserite nella legge di assestamento di bilancio 2026, approvata ieri dall’Aula.

“Attualmente – ha spiegato l’esponente della Giunta – i locali risultano sfitti e inutilizzati, mentre il patrimonio archivistico del Conservatorio è collocato al secondo piano dell’edificio, in una posizione poco agevole per la consultazione. Il trasferimento della biblioteca al piano terra consentirà di migliorarne l’accessibilità e di trasformarla in un luogo di incontro, studio e confronto aperto alla comunità”.

Il progetto che sarà realizzato dal Comune di Trieste in collaborazione con il Tartini prevede il recupero dei locali situati al piano terra di Palazzo Rittmeyer, di proprietà comunale, per realizzare una biblioteca con spazi dedicati alla consultazione del patrimonio archivistico dell’Istituto e un’area destinata a caffetteria aperta al pubblico.

“La volontà è quella di creare uno spazio vivo e inclusivo, capace di favorire l’incontro tra studenti, cittadini e visitatori. La presenza di una caffetteria offrirà inoltre un punto di ristoro oggi assente per gli studenti e contribuirà a rendere il Conservatorio un luogo sempre più aperto e integrato nel tessuto urbano”, ha concluso Rosolen.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).