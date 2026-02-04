Friuli Venezia Giulia, Bini “I successi di Go!2025 rappresentano una base solida per il futuro”

PORDENONE (ITALPRESS) – “Il 2025 è stato un anno eccezionale per Gorizia. Le presenze turistiche sono cresciute del 25% rispetto al 2024 e sono più che raddoppiate rispetto al periodo pre-Covid, con un incremento del +118,8% sul 2019. Questi numeri certificano una città che ha saputo cambiare volto, riscoprendo e valorizzando la propria vocazione turistica grazie a investimenti mirati e a una strategia di lungo periodo. Go!2025 non è un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso che ora deve continuare”. È quanto affermato questa mattina dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, nel corso di un incontro con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, durante il quale è stato fatto il punto sui risultati raggiunti nell’anno della Capitale europea della Cultura.

Numeri che rappresentano – è emerso – uno stimolo concreto a proseguire nella valorizzazione dell’offerta turistica della città e dell’intero territorio. Sul fronte delle provenienze dei visitatori, nel 2025 si è registrata una crescita significativa dei flussi dal Nord Italia: Lombardia (+46%), Trentino-Alto Adige (+69,9%), Veneto (+44,6%) ed Emilia-Romagna (+83,2%). Ancora più rilevante l’aumento delle presenze dall’estero. In particolare, i turisti austriaci sono quadruplicati, passando da 2.731 presenze nel 2024 a 9.230 nel 2025 (+238%). Dati decisamente positivi anche per Germania (+46,3%), Slovenia (+61%), Svizzera (+43,6%), Croazia (+30,1%) e Stati Uniti (+18,7%).

“Numeri che confermano la crescente attrattività di Gorizia – ha aggiunto Bini – e che trovano riscontro anche nel successo di nuovi contenitori culturali e di grandi eventi. Il boom di visitatori registrato dalla nuova Galleria Bombi nelle prime settimane di apertura e l’avvio della stagione dei concerti nell’area dell’aeroporto Duca d’Aosta, che ospiterà il grande live di Cesare Cremonini il prossimo 31 maggio, dimostrano le potenzialità della città e la sua capacità di crescere ulteriormente nei prossimi anni”.

Gli effetti positivi di Go!2025 si estendono anche al territorio circostante. La Capitale europea della Cultura ha infatti favorito un aumento dei pernottamenti nel Collio e nel Monfalconese. “Complessivamente – ha concluso l’assessore – nella provincia di Gorizia le presenze turistiche nel 2025 sono aumentate del 5,1% rispetto all’anno precedente e del 38,5% rispetto al 2019, confermando un trend strutturale di crescita che ora richiede continuità e visione”.

