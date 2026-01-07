Friuli Venezia Giulia, Bini: “Grande successo nella stagione invernale con 290 mila primi ingressi”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il primo mese della stagione invernale, dal 6 dicembre al 6 gennaio, si è chiuso con numeri molto positivi, anche al netto di condizioni meteo non sempre favorevoli. Grazie agli investimenti fatti dalla Regione e grazie alla professionalità dei tecnici di PromoTurismoFVG nella gestione del demanio sciabile, gli impianti dei sei poli regionali hanno registrato complessivamente 290 mila primi ingressi, in linea con i numeri della stagione precedente. La qualità e l’efficienza delle nostre strutture è testimoniata anche dalle nazionali femminili di sci, che hanno scelto ancora una volta le piste del Friuli Venezia Giulia per i loro allenamenti: dal 9 all’11 gennaio ospiteremo nel polo dello Zoncolan le nazionali di Italia, Svezia e Croazia delle discipline tecniche, dal 14 al 15 gennaio ancora Svezia e Croazia”. A darne notizia è l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

“I numeri a un mese dall’apertura degli impianti – prosegue Bini – vedono il polo di Tarvisio in testa per frequentazione, con circa 97 mila primi ingressi. Seguono il polo di Ravascletto-Zoncolan, con 76 mila, e Piancavallo, con 55 mila, e infine Sappada-Forni Avoltri, con circa 31 mila, Forni Di Sopra-Sauris, con circa 17 mila, e Sella Nevea con 14 mila. Con questi numeri, tutti i sei poli regionali si confermano in linea con il trend record della passata stagione, contribuendo all’afflusso di turisti nelle strutture ricettive di tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia”.

“Terminate le festività – continua l’assessore – quando è maggiore l’afflusso di turisti italiani, corregionali e dal vicino Veneto e dall’Emilia Romagna, nelle prossime settimane sarà la volta della clientela straniera. Negli ultimi anni, infatti, i nostri poli registrano una crescita delle presenze di sloveni, austriaci, croati, tedeschi, polacchi, cechi e slovacchi. Si aprirà presto anche il periodo dei gruppi organizzati, con gite scolastiche e settimane bianche di studenti dal Nord Italia e anche da oltre confine. Nel frattempo, il mese di gennaio vedrà grandi campioni internazionali sfilare sulle nostre piste”.

Nel weekend del 9-11 gennaio il polo di Ravascletto-Zoncolan ospiterà gli allenamenti delle squadre nazionali di sci femminile di Italia, Svezia e Croazia per le discipline tecniche in vista delle gare di Flachau. Sempre sullo Zoncolan, il 14 e 15 gennaio sarà nuovamente la volta delle nazionali di Svezia e Croazia in vista delle gare di Plan de Corones. Continua poi l’avvicinamento alla Coppa del Mondo di sci femminile di Tarvisio.

Domenica 4 gennaio, la Federazione internazionale Sci e Snowboard ha effettuato lo Snow Control, l’obbligatorio controllo del manto nevoso sul tracciato di gara, che è risultato idoneo. Con il via libera della FIS, Tarvisio è entrata ufficialmente nella fase finale della preparazione, con la pista Di Prampero che rimarrà chiusa al pubblico dal 7 al 19 gennaio 2026 (inclusi). Sempre aperta, invece, la telecabina sia per gli sciatori sia per i pedoni che volessero raggiungere il borgo del Monte Lussari.

“I biglietti per assistere alla due giorni di gare – sottolinea Bini – sono già esauriti, con i tifosi che si sono assicurati i 2.200 posti disponibili. Si attende la partecipazione di circa 60 atlete da tutto il mondo, con gli staff al seguito, ed è in corso l’allestimento della team hospitality in quota, presso la baita Rododendro sul Lussari, che sarà dedicata all’accoglienza delle atlete pre-gara. L’arrivo delle squadre nazionali a Tarvisio è previsto già per mercoledì 14 gennaio”.

Il programma dell’evento prevede due giornate di allenamento, giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, mentre le gare si disputeranno nel weekend: sabato 17 gennaio è in programma la discesa libera con inizio alle ore 10.45, mentre domenica 18 gennaio si chiude con il SuperG, con inizio alle ore 11.15. “Si tratta di un evento – ha concluso Bini – che darà ulteriore lustro alla nostra montagna, grazie all’impegno di oltre 200 volontari, vero motore dell’iniziativa”.

