Friuli Venezia Giulia, Anzil “Nel 2026 crescono i bandi per le iniziative a supporto della cultura”

UDINE (ITALPRESS) – “La presentazione dei bandi a supporto della cultura è un momento bello ed estremamente positivo per il Friuli Venezia Giulia testimoniato dai tanti operatori presenti in sala e collegati on-line. Una comunità numerosa e qualificata che è alla base della decisione dell’Amministrazione regionale, maturata da alcuni anni, di puntare con grande convinzione su questo settore. Siamo la Regione che in Italia investe di più in cultura. Risorse che le tante persone impegnate in questo ambito sanno trasformare in produzioni di valore elevato, generando ricadute esponenziali sul nostro territorio, come dimostra la crescita di tutti gli indicatori legati a queste attività e il dato che colloca la nostra regione al terzo posto a livello nazionale per spesa dei cittadini in cultura”. Con queste parole il vicegovernatore e assessore alla Cultura e Sport Mario Anzil ha aperto oggi a Udine l’Infoday di presentazione degli avvisi pubblici 2026 del Servizio Attività culturali della Regione.

“Tutto questo – ha sottolineato Anzil – rappresenta il segnale concreto che è sempre più condivisa la nostra visione di cultura intesa come strumento per creare un luogo migliore dove vivere per i nostri cittadini ma anche per chi viene a visitare il Friuli Venezia Giulia”. “La nostra è una terra di confine con una cultura frontiera policentrica e polifonica che oggi – ha spiegato il vicegovernatore – non rappresenta più, come in passato, una linea che divide ma un luogo di scambio e di confronto. Una visione di futuro che vuole essere pluralista nel trattare qualsiasi tematica”.

Nel corso del suo intervento l’esponente della Giunta Fedriga ha ricordato il volume complessivo delle azioni messe in campo nel 2025. “Per i 12 bandi ordinari lo scorso anno abbiamo stanziato complessivamente 11 milioni e 470 mila euro che hanno avuto 565 beneficiari. Nel 2026 questi bandi salgono a 16: saranno 7 ordinari, 2 tematici, 5 per progetti locali e 2 bandi definiti ‘progetti locali pubblicazioni’ con uno stanziamento iniziale di 5,5 milioni di euro destinato ad aumentare nel corso dell’anno”. “Tra le principali novità – ha precisato – una misura di sostegno dell’iter di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e un avviso speciale per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi”.

Anzil ha rimarcato che l’azione proattiva della Regione in questo settore si concretizza in bandi ordinari e in avvisi per progetti locali per supportare sia le iniziative di respiro regionale che le tantissime progettualità diffuse sul territorio, valorizzando esperienze e tradizioni in tutto il Friuli Venezia Giulia. “Questo impegno decisamente corposo viene reso possibile – ha proseguito il vicegovernatore – dal meritorio lavoro della Direzione Cultura e Sport che, sempre con lo stesso personale a disposizione e con grande passione, riesce a gestire un numero di pratiche che nel tempo è pressoché triplicato”.

Durante l’Infoday sono stati presentati anche gli altri bandi culturali e le date indicative di uscita. Usciranno tra febbraio e marzo il bando per la distribuzione degli spettacoli dal vivo, quello a favore dei giovani, il finanziamento annuale per le attività delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati e i contributi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e cinematografiche. Numerosi altri bandi saranno pubblicati nel corso dell’intero anno solare. “Sono tutti strumenti che vogliono premiare nuove collaborazioni fra le realtà che si occupano di cultura in Friuli Venezia Giulia. Lo sforzo che la nostra comunità sta facendo per sostenere questo settore nasce dalla consapevolezza – ha concluso Anzil – che stiamo vivendo il preludio di un’epoca di rinascita culturale”.

