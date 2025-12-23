UDINE (ITALPRESS) – “Con la seconda modifica al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 la Regione compie un passo deciso verso una programmazione più aderente alla realtà operativa, anticipando risorse e interventi. Il valore complessivo del Programma sale a 840.906.946 euro, con un incremento significativo che rende più immediata la capacità di avviare opere e rispondere alle esigenze del territorio”. Sono le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha portato all’attenzione della Giunta regionale il provvedimento relativo alla seconda modifica del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione per il periodo 2025-2027, approvato dall’Esecutivo. L’aggiornamento determina un aumento complessivo di circa il 24,34 per cento rispetto alla prima approvazione del Programma, avvenuta nell’aprile 2025, e di circa il 19,76 per cento rispetto alla prima modifica approvata nell’agosto dello stesso anno. Un incremento che evidenzia un rafforzamento strutturale dello strumento programmatorio regionale. “L’elemento qualificante di questa seconda modifica è la concentrazione delle risorse sulle prime due annualità, che consente di rendere più tempestiva l’attuazione degli interventi”, ha spiegato Amirante. In particolare, gli stanziamenti di bilancio raggiungono 505.558.029 euro nel primo anno e 142.328.489 euro nel secondo, mentre il terzo anno si attesta a 40.455.688 euro.

La revisione del Programma tiene conto dell’avvenuta allocazione delle risorse necessarie per nuovi interventi e per la rimodulazione di opere già programmate, con specifico riferimento agli interventi previsti dalla normativa regionale in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. “La seconda modifica conferma il Programma triennale come strumento dinamico, capace di adattarsi alle esigenze emerse durante l’anno e di garantire coerenza tra pianificazione, bilancio e priorità operative”, ha concluso l’assessore.

