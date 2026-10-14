Friuli Venezia Giulia, Riccardi “Al via il progetto regionale sulla menopausa”

UDINE (ITALPRESS) – “In prossimità della ‘Giornata mondiale della menopausa’, presentiamo un’iniziativa che si inserisce nelle politiche di prevenzione sostenute dalla Regione e mette al centro il benessere e la salute psicofisica delle donne, in un momento di transizione naturale e delicato. L’obiettivo è diffondere una corretta informazione su un fenomeno che, oltre ad avere tanti volti e sintomatologie più o meno marcate, coinvolge un numero di donne sempre crescente in ragione del progressivo innalzamento dell’aspettativa di vita”. Così l‘assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha presentato oggi a Udine il progetto “Le tante menopause”, insieme alla direttrice sanitaria dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) Laura Regattin e alla ginecologa e coordinatrice dell’ambulatorio menopausa di Asufc, Monica Della Martina.

La Regione ha stanziato per tale finalità 150.000 euro, suddiviso in 50.000 euro destinati alla formazione professionale e 100.000 euro per la comunicazione e la sensibilizzazione. Le attività prenderanno il via in occasione della Giornata mondiale della menopausa (18 ottobre) e si svilupperanno lungo l’arco del 2026 e del 2027 attraverso formazione e convegni dedicati agli operatori sanitari, iniziative nei luoghi di lavoro, incontri con la popolazione sul territorio e una campagna di comunicazione integrata. Il rappresentante della Giunta ha sottolineato l’importanza di promuovere un approccio multidisciplinare per la presa in carico della donna in menopausa-perimenopausa.

L’iniziativa, secondo Riccardi, “affronta inoltre la sfida della cronicità e l’evoluzione dei bisogni assistenziali e valorizza l’aspetto culturale dell’accesso alla conoscenza, superando le resistenze sociali per garantire un miglioramento complessivo della qualità della vita”. Con un investimento di 150 mila euro, la Regione FVG e l’ARCS promuovono un percorso multidisciplinare tra formazione per il personale sanitario, iniziative nei luoghi di lavoro, campagna di comunicazione e incontri con la cittadinanza sul territorio.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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